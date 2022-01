https://it.sputniknews.com/20220128/catania-irruzione-nella-segreteria-politica-di-claudio-fava-continuiamo-a-lavorare-con-serenita-14808390.html

Catania, irruzione nella segreteria politica di Claudio Fava: "Continuiamo a lavorare con serenità"

"Lavoriamo con serenità come sempre", questo il commento del personale del presidente della commissione Antimafia Siciliana, Claudio Fava, rilasciato a Sputnik Italia all'indomani dell'irruzione nei locali della sua segreteria politica di Catania.Il raid è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Dai locali della segreteria politica catanese non è stato portato né manomesso nulla, ma all'ingresso sono state lasciate delle deiezioni. Il caso sarà portato al Comitato provinciale per la sicurezza pubblica, per valutare le iniziative a maggiore tutela di Fava.Intanto, il presidente della Commissione Antimafia è stato inondato da messaggi di incoraggiamento e condanna dell'atto."Contro Fava solo viltà. Vada avanti senza paura", ha detto a Sputnik Italia Nicola D'Agostino, Capogruppo all'ARS di Sicilia Futura-Italia Viva e membro della Commissione Antimafia.I messaggi di solidarietà sono giunti anche dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, e dell'Anci, Leoluca Orlando.Claudio Fava, lo scorso dicembre, aveva annunciato la sua ricandidatura alla presidenza della Sicilia.

