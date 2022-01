https://it.sputniknews.com/20220128/bonus-mobilita-sostenibile-dal-13-aprile-al-via-le-domande-per-il-nuovo-contributo-da-750-euro-14816882.html

Bonus mobilità sostenibile, dal 13 aprile al via le domande per il nuovo contributo da 750 euro

Bonus mobilità sostenibile, dal 13 aprile al via le domande per il nuovo contributo da 750 euro

Massimo 750 euro di credito di imposta per l’acquisto di un mezzo o di servizi di trasporto a emissioni zero rottamando un veicolo obsoleto. Le richieste entro... 28.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-28T22:01+0100

2022-01-28T22:01+0100

2022-01-28T22:01+0100

auto

bicicletta

mobilità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/9629314_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b8c110a5dd13a87241f491bd43a8699.jpg

Sono state definite le regole per poter ottenere il nuovo bonus mobilità sostenibile. Si tratta di un credito d'imposta, con un massimale di 750 euro, previsto per chi ha sostenuto spese per l'acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1.Il provvedimento è stato firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e definisce i criteri e le modalità di fruizione dell'agevolazione prevista dal Dl Rilancio.Come funziona il bonusIl bonus mobilità sostenibile è stato pensato come un credito d'imposta, nella misura massima di 750 euro.La misura si aggiunge agli incentivi per l’acquisto di moto e motorini elettrici o ibridi. L’ecobonus è stato riattivato nelle scorse settimane. Sulla piattaforma del Mise è disponibile per prenotare gli incentivi per l’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi.Il bonus è destinato all’acquisto di mezzi nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, cioè nello specifico i ciclomotori, i motocicli (compresi i tricicli e i sidecar) e i quadricicli (sia quelli leggeri sia quelli “ordinari”) - senza limiti di potenza, quindi anche le minicar.

https://it.sputniknews.com/20220114/torna-lecobonus-per-le-due-ruote-sconti-del-30-40-per-moto-e-scooter-green-14620238.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

auto, bicicletta, mobilità