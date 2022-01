https://it.sputniknews.com/20220128/anche-air-france-vuole-ita-ma-il-governo-tira-dritto-con-msc-e-lufthansa-14808146.html

Anche Air France vuole Ita, ma il governo tira dritto con Msc e Lufthansa

L’esecutivo vuole chiudere la vendita della quota di maggioranza entro il 30 marzo per risparmiare sui 400 milioni di ricapitalizzazione. Piano per... 28.01.2022, Sputnik Italia

lufthansa

alitalia

Dopo anni di alleanza come partner di Sky Team, Air France-Klm hanno di nuovo messo gli occhi su Ita, nata dallo smembramento di Alitalia.Il governo, però, non è affascinato dalle proposte francesi e intende proseguire la trattativa con Msc e Lufthansa, per la vendita della quota di maggioranza di Ita Airways.Secondo la ricostruzione di Repubblica, l’esecutivo Draghi ha intenzione di velocizzare l’iter con la società leader nel settore delle crociere e il vettore tedesco, che avrebbero offerto 1,2-1,4 miliardi di euro, e chiudere entro il 30 marzo.Per quella data, infatti, il ministero dell’Economia, che ha già sborsato 700 milioni di euro per l’avviamento della società e altri 20 milioni per gli uffici, dovrebbe versare 400 milioni di euro di ricapitalizzazione.Se Msc-Lufthansa fosse già subentrata, spetterebbe ai nuovi proprietari.Contro Air France, oltre all’atteggiamento del governo, c’è anche la mancata restituzione degli aiuti di stato avuti per la pandemia. L’Europa vieta acquisti in questo caso, ma il veto, spiega il quotidiano romano, “potrebbe cadere nei prossimi mesi”.Piano veloce verso fine marzoIntanto, il governo Draghi sarebbe pronto a dare un accesso in esclusiva alla data room di Ita Airways per 90 giorni, per avviare una trattativa in esclusiva.L’operazione, poi, verrà notificata alla Commissione europea e all’Antitrust di tutti i paesi interessati, per le valutazioni.“Probabilmente - rivela una banca d’affari - metterà in campo una sua controllata europea”, scrive Repubblica.Nell’assetto finale, il ministero dell’Economia avrà una quota limitata della nuova Ita, che sarà a tutti gli effetti una società privata.

