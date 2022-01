https://it.sputniknews.com/20220128/accordo-eni-holcim-per-una-tecnologia-innovativa-per-lutilizzo-della-co2-14817321.html

Accordo Eni-Holcim per una tecnologia innovativa per l’utilizzo della Co2

Per lo sviluppo di un materiale da impiegare nella formulazione dei cementi in una logica di “circolarità e decarbonizzazione”. 28.01.2022, Sputnik Italia

Nuovi passi verso l’obiettivo decarbonizzazione di Eni. La società del cane a sei zampe ha annunciato “l'avvio di una collaborazione con Holcim volta allo sviluppo di una tecnologia innovativa per l'utilizzo della CO2 in una logica di circolarità e decarbonizzazione".Questa tecnologia si basa su processo “in grado di produrre un materiale in cui la CO2 è fissata in modo stabile e permanente e che può essere utilizzato nella formulazione di cementi".Eni punta, anche con questa nuova collaborazione, all’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050 attraverso la ricerca e l’innovazione.Transizione energetica al centroLa partnership tra Eni e Holcim prevede la realizzazione di un impianto dimostrativo con l’obiettivo di testare la riduzione dell'impronta carbonica dei cementi e l’integrazione di questa soluzione innovativa nei cementifici.Monica Spada, responsabile Research & Technological Innovation di Eni, ha commentato l’intesa: “Innovazione e sviluppo tecnologico sono la chiave strategica per affrontare con successo la sfida della transizione energetica, per questo siamo lieti di questa collaborazione che farà leva sulle competenze del settore R&D di Eni e sull'esperienza di Holcim”.Raggiungere l’azzeramento “di emissioni nette nella produzione di cemento richiederà l'implementazione di tecnologie CCUS su larga scala. La soluzione fornita da Eni è molto promettente e siamo felici di esplorarne il potenziale in quanto potrebbe portare tutti noi a compiere un passo avanti nel percorso di decarbonizzazione”, ha detto Edelio Bermejo, responsabile dell’Innovation Center di Holcim.

