Youtuber scopre specie rara di tarantola che vive esclusivamente nel bambù

“Questi animali sono davvero straordinari; sono le prime tarantole conosciute con un'ecologia basata sul bambù", ha detto il dottor Chomphuphuang. "Il bambù è importante per questa tarantola, non solo per lo stile di vita, ma anche perché si trova solo nelle foreste di alta collina, nella parte settentrionale della Thailandia, a un'altitudine di circa 1.000 metri. Non è esagerato dire che ora le possiamo definire come le tarantole più rare della Thailandia".