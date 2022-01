https://it.sputniknews.com/20220127/ucraina-almeno-5-morti-e-diversi-feriti-in-sparatoria-soldato-guardia-nazionale-a-dnipro-14793464.html

Ucraina, Dnipro: soldato Guardia Nazionale apre il fuoco, almeno 5 morti e diversi feriti

Cinque persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite in una sparatoria messa in atto da parte di un soldato della Guardia Nazionale nella città... 27.01.2022, Sputnik Italia

"Alle 03:40 [02:40, ora italiana] si è verificata una tragedia sul territorio dell'impianto di costruzione di macchine di Yuzhmash, nella città di Dnipro [ex Dnipropetrovsk dal 2016]. Un militare della Guardia nazionale ucraina, il coscritto Artemy Ryabchuk, nato nel 2001, in servizio presso la guardia nazionale, ha aperto il fuoco con un fucile Kalashnikov per ragioni sconosciute, dopodiché è fuggito con l'arma. Di conseguenza, cinque persone sono rimaste uccise e altre cinque sono rimaste ferite", ha affermato il ministero.Il territorio dello stabilimento dove è avvenuto l'incidente è stato transennato ed è pesantemente presidiato, con un'indagine interna avviata nel reparto militare, ha riferito giovedì il servizio stampa della Guardia nazionale. I motivi delle azioni del tiratore sono ancora sconosciuti.In città è stata avviata un'operazione di polizia, con il personale della polizia nazionale e delle unità della Guardia nazionale in stato di massima allerta.

mondo, ucraina