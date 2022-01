https://it.sputniknews.com/20220127/spazio-oggetto-misterioso-mai-visto-prima-scoperto-da-studente-di-astronomia-14796814.html

Spazio, oggetto misterioso mai visto prima scoperto da studente di astronomia

Nei salotti dell’Astronomia si parla molto della nuova scoperta di un oggetto spaziale misterioso e molto simile a una pulsar, ma che ha un comportamento... 27.01.2022, Sputnik Italia

La pulsar misteriosa, infatti, ha un ciclo di rotazione di appena 18 minuti e 10 secondi. Cioè ruota su sé stessa 3 volte ogni ora.A renderla ancora più interessante e misteriosa, l’impulso in frequenza radio di lunga durata calcolato in circa 60 secondi. Gli astrofisici non avevano mai rivelato nulla di simile prima d’ora.La misteriosa pulsar è stata scoperta nella nostra Via Lattea da Tyrone O’Doherty, uno studente di astronomia australiano della Curtin University. Lo studente ha scoperto il misterioso corpo spaziale utilizzando il radio telescopio a bassa frequenza Murchison Widefield Array (MWA), che tra i primi ha diffuso la notizia e le immagini artistiche che riproducono l’insolito fenomeno fisico.Il Murchison Widefield Array è un enorme radiotelescopio composta da 4.096 antenne a forma di ragno e disposte in 256 griglie regolari di una remota regione dell’Australia occidentale. La scoperta dello studente O’Doherty è avvenuta sperimentando una nuova tecnica che lui stesso ha sviluppato.Lo studio è ora stato pubblicato anche sulla prestigiosa rivista Nature e dall’Icrar, il Centro internazionale per la ricerca in radio astronomia.Magnetar a periodo ultra-lungoO’Doherty ha osservato l’oggetto misterioso a circa 4.000 anni luce dalla Terra, grazie all’esplosione di energia che emette tre volte all’ora, scrive l’MWA, ed ha subito allertato la dottoressa Natasha Hurley-Walker, a capo del team. Quest’ultima ritiene che potrebbe corrispondere a un oggetto astrofisico di cui è stata solo prevista l'esistenza teorica: un magnetar a periodo ultra-lungo.“È stato completamente inaspettato. Era un po' inquietante per un astronomo, perché non c'è niente di conosciuto nel cielo che faccia questo”, ha ammesso la ricercatrice.Video: magnetar a periodo ultra-lungoL'oggetto, mai visto prima dagli astronomi, è stato riprodotto artisticamente anche in un'animazione video.

