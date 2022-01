https://it.sputniknews.com/20220127/societa-italiana-di-pediatria-preventiva-e-sociale-sipps-vaccinate-i-bambini-14789520.html

Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS): vaccinate i bambini

Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS): vaccinate i bambini

Appello dei pediatri, tra i 5 e gli 11 anni solo il 20% dei bambini è vaccinato. Il Covid può causare problemi anche a breve, medio e lungo termine. 27.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-27T08:09+0100

2022-01-27T08:09+0100

2022-01-27T08:30+0100

bambini

coronavirus

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/13167815_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_a09f08e75d145d9295bdb170cafbdb1b.jpg

Il dottor Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (SIPPS), si rivolge direttamente alle famiglie nel suo accorato appello:Secondo le stime della SIPPS, “l’affluenza dei bambini dai 5 agli 11 anni alle vaccinazioni è solo del 20%, uno su cinque”. Nella fascia d’età tra i 12 e i 18 anni la situazione è invece diversa: "Fortunatamente gli adolescenti chiedono di essere vaccinati. - continua Di Mauro - Molti stanno già facendo la terza dose per sentirsi più sicuri. Ricordo che il ciclo base di tutti i vaccini prevede tre dosi, facendole si raggiungerà un livello ottimale".Continuando nella sua disamina, Di Mauro fa presente che: "anche se generalmente è paucisintomatico nei bambini, sarebbe preferibile che non entrasse nel loro sistema immunitario, perché può causare problemi anche a breve, medio e lungo termine. Essendo un virus sinciziale a medio-lungo termine causa una cascata infiammatoria di cui non possiamo prevedere le conseguenze a livello cardiaco e respiratorio. Basti pensare alla bronchiolite: tutti i bimbi che la prendono nel primo anno di vita hanno poi, negli anni successivi, problemi respiratori più frequenti rispetto ai bambini che non l'hanno contratta".Infine, il pediatra ricorda a tutti che, avendo a disposizione un vaccino in grado di prevenire la patologia, “dobbiamo sfruttare questa possibilità per fare di tutto per evitare la malattia, in generale, e soprattutto le forme gravi e le conseguenze: i genitori non devono essere titubanti il vaccino induce nell’organismo la produzione di anticorpi e stimola le cellule del nostro sistema immunitario aumentando le difese naturali del bambino contro questa grave malattia”.

https://it.sputniknews.com/20220125/torino-bambino-di-10-anni-muore-di-covid-14771320.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bambini, coronavirus, vaccino