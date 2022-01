https://it.sputniknews.com/20220127/sileri-nelle-prossime-settimane-torneremo-alla-normalita-14799011.html

Sileri: nelle prossime settimane torneremo alla normalità

Prossimi alla “rimodulazione delle regole”, annuncia il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Il virus è meno aggressivo, anche se fa ancora 400 morti... 27.01.2022, Sputnik Italia

Il virus è meno temibile e quindi “siamo in una fase di transizione, ma nelle prossime settimane ci sarà un cambiamento radicale della nostra vita, un progressivo ritorno alla completa normalità”, dice a Radio Cusano Campus, come riportato dall’Adnkronos.Il suo annuncio fa presagire che lo stato d'emergenza in vigore fino al 31 marzo 2022 potrebbe non essere più rinnovato, lasciando gli italiani più liberi e riducendo di conseguenza l’odio sociale montato nell’ultimo mese tra pro-vaccino e ideologi del no al vaccino.Sileri, domenica scorsa, si era reso protagonista di un acceso richiamo televisivo nei confronti dei no-vax, accusati di dire sì al green pass solo per venire in televisione.In questi giorni si è discusso molto della burocrazia Covid-19, la quale ha fatto mancare il respiro a molte istituzioni (in primis quelle scolastiche) e a molte attività imprenditoriali. Le Regioni ne hanno chiesto espressamente la drastica riduzione.Futuro del vaccino Covid-19In futuro, dice Sileri, il vaccino Covid-19 lo faranno soltanto le categorie a rischio, proprio come oggi avviene con l’influenza.Lo riceveranno “le categorie più fragili”, ma aggiunge che “anche questo ce lo diranno i dati”.Stiamo andando verso un progressivo ritorno alla normalità.

https://it.sputniknews.com/20220126/la-promessa-di-sileri-ai-no-vax-vi-renderemo-la-vita-difficile-siete-pericolosi-14784344.html

