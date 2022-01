https://it.sputniknews.com/20220127/rivelati-i-benefici-straordinari-per-la-salute-con-un-pompelmo-alla-settimana-14803086.html

Rivelati i benefici straordinari per la salute con un pompelmo alla settimana

Secondo una nutrizionista, il pompelmo protegge il cuore, rallenta l'invecchiamento e risulta utile per dimagrire. 27.01.2022, Sputnik Italia

La nutrizionista Svetlana Zelentsova ha spiegato a Sputnik perché il pompelmo dovrebbe essere incluso nella dieta e ha anche elencato le malattie da cui questo alimento ci protegge. Ha notato che questo frutto è ricco di vitamine e minerali, in particolare vitamina C e silicio. Ciò significa che il pompelmo non solo rafforza il sistema immunitario, ma aumenta anche la sintesi del collagene. La nobiletina presente nel pompelmo è utile contro l'obesità, l'aterosclerosi e la resistenza all'insulina. L'esperedina è un antiossidante, ha un effetto antiallergico, rafforza i vasi sanguigni, migliora il tono e l'elasticità delle vene.Tuttavia la nutrizionista ha aggiunto che non bisognerebbe esagerare col consumo di pompelmo. I principi attivi del frutto inibiscono l'azione degli enzimi necessari alla disintossicazione di molte sostanze nell'organismo.

