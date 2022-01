https://it.sputniknews.com/20220127/renzi-su-elezioni-quirinale-si-chiude-domani-non-oggi-14795226.html

Renzi su elezioni Quirinale: si chiude domani, non oggi

“Io credo che non si chiuderà oggi, ma si chiuderà domani”, ha detto a Radio Leopolda Matte Renzi, fondatore della radio e del partito Italia Viva, a proposito... 27.01.2022, Sputnik Italia

politica italiana

quirinale

Quest’oggi, il centrodestra presenterà dei nuovi nomi, dopo aver bruciato la prima rosa di tre nomi “paravento”, come li ha definiti Emma Bonino di +Europa.La questione, secondo Renzi, è che “non hanno il coraggio di formalizzare una battaglia e rischiano di perdere pezzi di credibilità i leader di centrodestra e centrosinistra. O si pensa all'Italia dei prossimi 7 giorni o si pensa all'Italia dei prossimi sette anni. Se pensi ai sondaggi non sei un leader. Devi avere il coraggio di scegliere”, perché questo presidente dovrà arrivare “all'Italia del 2029”, riporta TgCom24.Intanto, anche questo pomeriggio il Partito Democratico di Enrico Letta voterà scheda bianca, in attesa che il centrodestra faccia il suo.

quirinale

