Questo superalimento fermentato ti aiuterà a migliorare la vista e ad abbassare il colesterolo

È il kimchi, un piatto tipico coreano con più di 3.000 anni di storia e i cui ingredienti principali sono cavolo, aglio e zenzero, anche se in Corea del Sud esistono centinaia di varietà di kimchi. I sudcoreani mangiano in media 100 grammi di kimchi al giorno.Ma quali sono i vantaggi di questo fantastico prodotto?1. Stimola la digestioneIl kimchi non è solo ricco di fibre, ma è anche noto per avere grandi quantità di microrganismi vivi, proprio come altri alimenti fermentati come lo yogurt o il tè kombucha. In particolare, è ricco di lattobacilli, che svolgono un ruolo importante nella digestione e addirittura rafforzano le difese naturali dell'organismo.Allo stesso tempo è un alimento saziante e molto povero di calorie (15 per 100 grammi), quindi non esitate ad aggiungerlo alla vostra dieta.2. Migliora la vistaIl cavolo cappuccio è un'incredibile fonte naturale dell'antiossidante beta-carotene, essenziale per la salute degli occhi, quindi il kimchi potrebbe essere utile per chi vuole prevenire problemi di vista legati all'età.Il nostro corpo converte i carotenoidi in vitamina A, essenziale per prevenire la perdita della vista.3. Abbassare il colesteroloIl Kimchi è in grado di regolare il colesterolo, grazie al suo contenuto di allicina, una sostanza presente nell'aglio che è in grado di ridurre il colesterolo e i trigliceridi.Uno studio ha anche dimostrato che il consumo di kimchi per almeno otto settimane migliora il metabolismo del glucosio e quindi abbassa i livelli di zucchero nel sangue, qualcosa che potrebbe essere di grande aiuto per le persone con diabete.4. 'Nutri' il cervelloDiversi studi hanno dimostrato che esiste un legame tra l'apparato digerente e il cervello. Il Kimchi si prende cura della flora intestinale, che, a sua volta, aiuta a regolare il sonno, a migliorare la memoria e la concentrazione."Il sistema nervoso enterico, situato nell'intestino, comunica con il cervello e la connessione tra l'intestino e il cervello richiede un intestino sano per funzionare correttamente", spiega la nutrizionista Jessica Cording, in un'intervista a Women's Health Mag.5. Ritarda l'invecchiamentoIl Kimchi ha quantità significative di antiossidanti, che lo rendono un vero elisir di giovinezza. Questi composti chimici proteggono le cellule dai radicali liberi e quindi rallentano l'invecchiamento precoce e aiutano a mantenere la pelle luminosa e sana.Grazie ai suoi benefici per la salute, l'OMS ha inserito il kimchi nell'elenco dei cinque alimenti più salutari del mondo, insieme a olio d'oliva, semi di soia, yogurt e lenticchie, quindi non esitate a prepararlo subito!

