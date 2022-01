Proposte di sicurezza russe, Lavrov: nessuna risposta positiva da USA a principali preoccupazioni

https://it.sputniknews.com/20220127/proposte-di-sicurezza-russe-lavrov-nessuna-risposta-positiva-da-usa-alle-principali-preoccupazioni-14796721.html

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha confermato che Mosca ha ricevuto una risposta scritta dagli Stati Uniti alle sue richieste di assicurazione... 27.01.2022, Sputnik Italia

Parlando oggi, giovedì 27 gennaio, il principale diplomatico della Federazione Russa ha affermato che "non c'è stata alcuna risposta positiva" alle principali preoccupazioni nel documento fornito dalla parte americana dopo settimane di colloqui."Il problema principale è la nostra chiara posizione sull'inaccettabilità di un'ulteriore espansione della NATO a est e sul dispiegamento di armi altamente distruttive che potrebbero minacciare il territorio della Federazione Russa", ha spiegato Lavrov.Allo stesso tempo, il capo del ministero degli Esteri ha sottolineato che gli Stati Uniti ignorano deliberatamente il principio dell'indivisibilità della sicurezza, cioè quando l'esistenza pacifica di uno Stato non può essere raggiunta creando una minaccia per un altro.Il ministro ha aggiunto che Mosca intende continuare a concentrarsi sul chiarimento della posizione astuta di Washington sull'espansione dell'Alleanza Nord atlantica. Lavrov ha anche definito inaccettabile la posizione degli Stati Uniti, che considerano gli impegni assunti all'interno dell'OSCE unicamente come un menu dal quale scelgono solo ciò che è per loro "gustoso". Il ministro degli Esteri ha aggiunto di averlo fatto notare al collega americano Anthony Blinken, ma lui non ha risposto e ha solo alzato le spalle. Il capo della diplomazia russa ha sottolineato che Mosca prenderà in considerazione la risposta di Washington alle proposte di garanzie di sicurezza insieme alla reazione della NATO, che è arrivata nello stesso momento.

