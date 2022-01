https://it.sputniknews.com/20220127/ospedali-italiani-una-donna-incinta-su-6-partorisce-con-il-covid-14798456.html

Ospedali italiani: una donna incinta su 6 partorisce con il Covid

Secondo quanto riferito dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, una donna in gravidanza su sei partorisce essendo positiva al coronavirus... 27.01.2022, Sputnik Italia

Su un totale di 404 parti, avvenuti in 12 strutture, si legge, 65 sono avvenuti in area Covid, nella settimana dal 18 al 25 gennaio. Complessivamente, dunque, il 16% delle donne ha contratto l'infezione da Sars-CoV-2 e ha partorito malata di Covid-19, riporta TgCom24.Tra quelle risultate positive al momento del parto, il 60% non erano vaccinate e il 5% aveva sviluppato sintomi respiratori e polmonari tipici della malattia. Un solo neonato, figlio di una non vaccinata, ha contratto l'infezione.

