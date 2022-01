https://it.sputniknews.com/20220127/occhio-questi-5-alimenti-causano-la-cellulite-14804238.html

Occhio! Questi 5 alimenti causano la cellulite

Occhio! Questi 5 alimenti causano la cellulite

La cellulite è uno dei problemi estetici che più colpisce l'umanità, in particolare la sua metà più bella. Una dietista condivide un elenco di prodotti che...

La nutrizionista Elena Kalen mette in evidenza cinque sostanze in particolare che devi dimenticare se non vuoi sviluppare la cellulite.1. CaffeinaI prodotti che contengono caffeina, come caffè, cacao, tè forte e bevande gassate, possono portare alla formazione della cellulite, afferma la specialista. Ma non preoccuparti. Astenersi da questi alimenti non significa perdere la tua principale fonte di energia poiché la caffeina non ti dà molta energia, dice.2. ZuccheroGli alimenti che contengono zucchero, come i dolci e le bevande zuccherate gassate, aumentano la sintesi di insulina, un ormone che provoca la formazione di grasso nel tessuto cellulare sottocutaneo. Questi prodotti sono responsabili di un alto livello di glucosio nel sangue.Lo zucchero danneggia le pareti dei vasi e ne diminuisce l'elasticità, il che aumenta il gonfiore e, di conseguenza, si accumula la cellulite, scrive la nutrizionista sul suo account Instagram.3. SaleSe questo cibo viene consumato in eccesso, blocca i fluidi nel corpo e provoca gonfiore. A sua volta, questa è la prima fase della formazione della cellulite.4. Cibo veloce e preconfezionatoQuesto tipo di alimenti hanno un alto livello glicemico e provocano effetti sull'organismo simili a quelli dello zucchero. Inoltre, il fast food contiene una grande quantità di aromi, coloranti e dolcificanti che disturbano la circolazione sanguigna e linfatica.5. AlcoolQuasi tutte le bevande alcoliche stimolano la produzione eccessiva di estrogeni. È un ormone sessuale femminile che favorisce l'accumulo di grasso e la formazione della cellulite. Per questo motivo, le donne soffrono di cellulite più spesso.Per dire addio alla cellulite, non solo bisogna seguire una corretta alimentazione, ma anche sottoporsi ad alcuni interventi, come impacchi e massaggi anticellulite, fare una doccia scozzese, muoversi di più, dimenticare le cattive abitudini e dormire meglio.

