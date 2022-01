https://it.sputniknews.com/20220127/non-sono-una-cavia-non-si-vaccina-e-la-no-vax-di-52-anni-muore-di-covid-19-14802945.html

Non sono una cavia, non si vaccina e la no-vax di 52 anni muore di Covid-19

Non sono una cavia, non si vaccina e la no-vax di 52 anni muore di Covid-19

Riteneva che tutti i vaccinati contro il coronavirus si fossero sottoposti ad un esperimento, fungendo da cavie. Così lei diceva a parenti e ad amici che non... 27.01.2022, Sputnik Italia

È finita nel peggiore dei modi, a lei il Sars-CoV-2 non le ha risparmiato la vita e se l’è presa a 52 anni.La donna da 10 giorni era a casa in malattia, quando le condizioni mediche si sono aggravate ha rifiutato anche di farsi ricoverare in ospedale, scrive l’Huffingtonpost. Alla fine i familiari hanno chiamato l’ambulanza quando si sono resi conto che faceva tantissima fatica a respirare. Nulla da fare, è morta poche ore dopo.La foto la ritraeva mentre con un pugno spaccava una siringa, mentre il Covid-19 le ha portato via la vita.Da quanto si apprende, la donna era parente dell’arcivescovo e presidente del Pontificio consiglio per la Nuova Evangelizzazione, Rino Fisichella, anche lui originario di Codogno.Intanto i no-vax continuano a morire a migliaia.

