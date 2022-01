https://it.sputniknews.com/20220127/moldavia-compagnia-energetica-moldovagaz-non-vede-fornitori-alternativi-a-gazprom-14801002.html

L'amministratore delegato di Moldovagaz, Vadim Cheban, ha affermato che non ci sono fornitori alternativi a Gazprom. 27.01.2022, Sputnik Italia

Gazprom è l'unico fornitore di gas nella regione, oggi la Moldavia non ha alternative, ha detto oggi, in una conferenza stampa, il numero uno della compagnia energetica, Vadim Ceban.Questi ha ammesso che in futuro potrebbe apparire sul mercato un nuovo fornitore, ma è prematuro parlarne. Allo stesso tempo, Ceban ha sottolineato che Gazprom copre pienamente il fabbisogno di gas della Moldavia.Crisi energetica in MoldaviaGià a fine ottobre le autorità moldave avevano introdotto lo stato d'emergenza nel settore energetico, poiché l'accordo con Gazprom stava per scadere e la proroga era ostacolata dal mancato pagamento dei debiti da parte di Chisinau. Tuttavia, il 29 ottobre le parti hanno firmato un nuovo contratto quinquennale. Le condizioni si sono rivelate vantaggiose per la Moldavia: il prezzo era di circa 430 dollari per mille metri cubi, nonostante il mercato dei futures segnava record storici. Allora Ceban aveva detto che il Paese avrebbe potuto risparmiare più di 400 milioni di dollari.

