Minnie si mette i pantaloni per diventare "simbolo del progresso per la nuova generazione"

Il famoso personaggio dei cartoni animati Disney, Minnie, o Topolina, cambierà il suo solito vestito per indossare per la prima volta un paio di pantaloni... 27.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-27T14:42+0100

2022-01-27T14:42+0100

2022-01-27T14:42+0100

mondo

disneyland

Il parco divertimenti a tema Disney di Parigi venne aperto al pubblico per la prima volta il 12 aprile 1992. In occasione dei festeggiamenti per i trent’anni dall’inaugurazione, la Disneyland Paris ha collaborato con Stella Nina McCartney, stilista inglese e figlia del cantautore inglese Sir Paul McCartney, per vestire Minnie con un completo pantalone a pois blu e nero con un fiocco abbinato sulla testa.Il look è stato ispirato dal Women's History Month, che inizia subito dopo la celebrazione dell'anniversario. McCartney ha notato che "Minnie ha sempre avuto un posto speciale" nel suo cuore, poiché condivide gli "stessi valori".“Ciò che amo di Minnie è il fatto che incarna la felicità, l'espressione di sé, l'autenticità e che ispira persone di tutte le età in tutto il mondo. Inoltre, ha uno stile fantastico!” ha detto la McCartney a D23, il fan club ufficiale della Disney.La designer ha affermato che "questa nuova interpretazione dei suoi caratteristici pois rende Minnie Mouse un simbolo di progresso per una nuova generazione".

