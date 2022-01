https://it.sputniknews.com/20220127/milano-baby-gang-sul-bus-minaccia-autista-con-la-pistola-ti-spariamo-14795969.html

Milano, baby gang sul bus minaccia autista con la pistola: ti spariamo

Un film? No, Milano martedì sera a bordo di un autobus Atm. Un gruppo di ragazzini sale a bordo del mezzo di trasporto pubblico per provocare e minacciare... 27.01.2022, Sputnik Italia

I ragazzini non solo lo aggrediscono, ma sono armati di pistola e lo minacciano, riporta il Milano Today.L’aggressione è avvenuta intorno alla mezzanotte a cavallo tra martedì 25 e mercoledì 26, tra viale Famagosta e via Lope de Vega.Quando l’autista ha chiesto loro di andare via e di fargli proseguire la corsa, uno dei giovani che si trovava davanti al bus ha estratto una pistola, urlando al conducente: “Ti sparo”.Il conducente del bus, racconta ancora il quotidiano locale, ha chiuso le porte ed è ripartito con due dei ragazzi a bordo. Ha quindi allertato il 112 ed è stato raggiunto da una pattuglia della Polizia di Stato al capolinea di viale Faenza. Nel frattempo, i due a bordo erano scesi ad una delle fermate successive.Gli agenti della Volante hanno raccolto la testimonianza del conducente di 47 anni e ora hanno messo al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza poste a bordo del pullman.Nelle ultime settimane, questo è il secondo episodio di aggressione ai danni di un autista dell’Atm. Nel precedente caso, l’autista era stato aggredito fisicamente ed aveva riportato la rottura della mascella.

