https://it.sputniknews.com/20220127/lucraina-e-diventata-un-giocattolo-nelle-mani-di-nato-e-usa---medvedev-14795377.html

"L'Ucraina è diventata un giocattolo nelle mani di NATO e USA" - Medvedev

"L'Ucraina è diventata un giocattolo nelle mani di NATO e USA" - Medvedev

L'Ucraina si è ora trasformata, in un certo senso, in un giocattolo nelle mani della NATO e degli Stati Uniti ed è usata come strumento di pressione... 27.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-27T10:38+0100

2022-01-27T10:38+0100

2022-01-27T10:38+0100

russia

nato

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/754/18/7541897_0:149:2978:1824_1920x0_80_0_0_462d78fd4957bf1d653a4a711f161417.jpg

"L'Ucraina, purtroppo, si è ora trasformata, in un certo senso, in un giocattolo nelle mani della NATO e, soprattutto, nelle mani, ovviamente, degli Stati Uniti, dal momento che l'Ucraina è usata come strumento di pressione geopolitica sulla Russia, così come sulla Cina", ha detto Medvedev.Medvedev ha inoltre affermato che le azioni di Vladimir Zelensky come presidente dell'Ucraina probabilmente porteranno alla distruzione del Paese.Tuttavia, spera che nel prossimo futuro sia possibile un calo delle tensioni in Ucraina.Medvedev ritiene che alla fine gli ucraini si stancheranno delle attuali tensioni e dovranno eleggere una leadership che perseguirà una politica mirata alle normali relazioni economiche con la Russia, raggiungendo un ragionevole equilibrio su varie questioni, compreso il riconoscimento della Crimea come parte della Russia.Quando è stato chiesto di nominare qualsiasi politico ucraino che avrebbe cercato di normalizzare le relazioni con la Russia, Medvedev ha rifiutato di commentare la questione, dicendo che ciò non è corretto e poco promettente.Il politico ha inoltre ricordato la sua precedente osservazione, secondo cui non ha senso negoziare con l'attuale leadership in Ucraina, a causa del suo orientamento anti-russo. Ad esempio, ha citato la legge discriminatoria sui popoli indigeni ucraini, nonché la mancata attuazione degli accordi di Minsk sul Donbass.Secondo Medvedev, non ha senso negoziare "con tali politici che mentono, non rispettano le decisioni, che prendono decisioni dirette contro una parte della propria popolazione, che in questo senso non rispettano alcun obbligo internazionale".Alla domanda se ammette la possibilità di uno scontro diretto tra Russia e NATO, se l'Ucraina deciderà di intraprendere la strada militare per quanto riguarda il Donbass, Medvedev ha detto:Il politico ha anche osservato che nessuno si è mai opposto al coinvolgimento degli Stati Uniti nei negoziati sull'Ucraina.Il funzionario ha osservato che il vero problema è l'attuazione degli accordi, poiché "a parole, tutti dichiarano di aderire a questi accordi, e anche gli ucraini ne parlano, ma non fanno nulla".

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, nato, ucraina