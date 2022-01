https://it.sputniknews.com/20220127/la-morte-della-terra-e-piu-vicina-di-quanto-previsto-dagli-scienziati-14800407.html

La morte della Terra è più vicina di quanto previsto dagli scienziati

La morte della Terra è più vicina di quanto previsto dagli scienziati

Per i ricercatori svizzeri, il nostro pianeta si sta raffreddando una volta e mezza più velocemente di quanto previsto. 27.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-27T22:57+0100

2022-01-27T22:57+0100

2022-01-27T22:57+0100

terra

fisica

geologia

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/773/52/7735244_86:0:1835:984_1920x0_80_0_0_3238203fe773b92a690dfccc71624e55.jpg

Un gruppo di ricercatori del Politecnico federale di Zurigo ha scoperto che il nucleo della Terra si sta raffreddando una volta e mezzo più velocemente di quanto si pensasse. I risultati del loro lavoro sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Earth and Planetary Science Letters.Durante un esperimento scientifico, i ricercatori hanno studiato in laboratorio come i materiali dello strato intermedio della Terra conducono il calore. I dati ottenuti hanno aiutato a valutare cosa sta succedendo nelle viscere del pianeta.Il lavoro scientifico sostiene che la Terra e andata raffreddandosi per tutta la sua esistenza. Tuttavia, l'idea della velocità di questo processo cambia la comprensione dell'evoluzione del pianeta, poiché da essa dipendono le eruzioni vulcaniche e il movimento delle placche tettoniche. Il raffreddamento del nucleo farà sì che la Terra smetta di essere attiva e diventi simile a pianeti solidi del sistema solare, come Mercurio o Marte.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

terra, fisica, geologia, scienza e tech