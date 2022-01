https://it.sputniknews.com/20220127/infermiera-no-vax-prima-sospesa-poi-reintegrata-e-adesso-risospesa-dal-giudice-14803967.html

Infermiera no-vax prima sospesa, poi reintegrata e adesso risospesa dal giudice

Sospesa senza stipendio dalla sua mansione di infermiera perché non voleva vaccinarsi, aveva fatto ricorso in tribunale e il Tribunale di Velletri l’aveva... 27.01.2022, Sputnik Italia

Adesso lo stesso tribunale, ma in appello, l’ha di nuovo sospesa dal servizio senza stipendio.La donna lavora presso l’Azienda sanitaria Roma 6, e aveva ottenuto in primo grado di fare l’infermiera in smart working. Ma non si è capito come e in che modo avrebbe potuto svolgere questo suo ruolo a distanza.L’Asl Roma 6 si è quindi rivolto ancora al tribunale in appello per chiedere una revisione del caso e la nuova sentenza rimette l’infermiera non vaccinata a casa, ma senza stipendio.Per questo caso era intervenuto anche l’Assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato, il quale aveva rassicurato l’opinione pubblica che l’Asl Roma 6 sarebbe ricorsa in appello e oggi la parola, quasi, fine alla vicenda. Ora manca solo la Cassazione.

