In arrivo dall'UE un fondo da un miliardo di euro destinato a progetti spaziali

In arrivo dall’UE un fondo da un miliardo di euro destinato a progetti spaziali

Prende il via il Cassini Growth Fund, un fondo da almeno un miliardo di euro, e in Italia decolla l''economia spaziale'. 27.01.2022

È in arrivo una grande novità, destinata a dare nuovo slancio all''economia spaziale' in ambito europeo: è stato istituito un fondo che porta in dotazione un miliardo di euro e che sarà destinato a promuovere e a sostenere tutte quelle imprese impegnate in progetti nello spazio. Lo riporta Ansa.Quello spaziale è un settore in piena espansione, nel quale, ed esempio, si riscontra che soltanto per quanto riguarda i servizi da satellite nel corso del 2021 il giro d’affari abbia superato i 200 miliardi e, in prospettiva, entro una decina d’anni dovrebbe sfondare quota 500 miliardi.Il Cassini Growth Fund è stato presentato a Bruxelles dalla Commissione Europea nell’ambito della Conferenza dedicata allo spazio e, secondo il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, questo fondo permetterà alle start-up ed alle piccole e medie imprese di trovare i fondi necessari per affrancarsi, evitando di cercare investitori terzi, il tutto all’interno di una più complessa strategia europea, finalizzata a ridurre la dipendenza nel settore verso gli Stati Uniti, mirando a far divenire l’UE leader del settore.Questo principalmente attraverso il rafforzamento del sistema Galileo (per la navigazione satellitare) e il programma Copernicus (per l’osservazione della Terra); altri aspetti di questo progetto su cui si punterà per rafforzare la leadership dello spazio europeo saranno la sicurezza delle comunicazioni e una nuova strategia pr la sicurezza e la difesa.Da segnalare, infine, la dichiarazione del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, che si sente molto fiducioso sugli obiettivi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e gli fa eco Massimo Claudio Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, intervenuto a Milano alla presentazione dello studio del Politecnico: "Attraverso il Pnrr possiamo diventare un Paese ancor più importante nel settore".Più cauto l’ amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, secondo cui questa: “è una corsa contro il tempo. Le risorse del Pnrr dovranno essere impiegate entro il 2026, ora è il momento di puntare sulla semplicità e tradurre le idee in contratti".

