https://it.sputniknews.com/20220127/il-consiglio-deuropa-propone-lobbligo-vaccinale-contro-il-covid-19-esteso-a-tutti-i-maggiorenni-14800443.html

Il Consiglio d’Europa propone l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 esteso a tutti i maggiorenni

Il Consiglio d’Europa propone l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 esteso a tutti i maggiorenni

Il Consiglio d’Europa chiede ai Paesi membri di valutare la proposta dell'obbligo vaccinale contro il Covid per tutti i maggiorenni. 27.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-27T21:34+0100

2022-01-27T21:34+0100

2022-01-27T21:34+0100

unione europea

coronavirus

vaccino

consiglio dell'ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/12866232_0:196:2942:1851_1920x0_80_0_0_c9cf9479bc736473827b6e87c5ce470e.jpg

Il Consiglio d’Europa, organizzazione internazionale il cui scopo è quello di promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e combattere i problemi sociali, da non confondersi quindi con il Consiglio Europeo, che riunisce i capi di stato e di governo dell'UE per deciderne le strategie di fondo, ha approvato a larga maggioranza, 86 voti a favore, 13 contrari e 10 schede bianche, una risoluzione rivolta a tutti i Paesi membri per valutare l’obbligo vaccinale per tutti i maggiorenni, quindi non solo per gli ultracinquantenni.Nella risoluzione non viene specificato se sanzionare o meno gli eventuali trasgressori, cosa che ad esempio avviene in Italia, dove il governo Draghi ha applicato sanzioni da 100 euro, tramite l'Agenzia delle Entrate, o da 600 fino 1.500 euro, che si raddoppiano in caso di reiterazione, quando si è trovati senza green pass sul posto di lavoro.Nessuna raccomandazione, infine, sull'uso del green pass o dei certificati vaccinali per accedere a negozi e servizi non essenziali: "i certificati di vaccinazione devono essere usati solo per monitorare l'efficacia delle immunizzazioni e i loro potenziali effetti negativi", riporta Fanpage.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

unione europea, coronavirus, vaccino, consiglio dell'ue