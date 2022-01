https://it.sputniknews.com/20220127/green-pass-con-terza-dose-si-va-verso-lestensione-senza-limiti-temporali-14801202.html

Green pass con terza dose, si va verso l’estensione senza limiti temporali

Green pass con terza dose, si va verso l’estensione senza limiti temporali

Chi ha fatto la terza dose del vaccino non dovrà più preoccuparsi della durata del suo green pass, il governo studia l’abolizione della durata temporale, per... 27.01.2022, Sputnik Italia

Green pass senza limiti, quindi, per chi si è sottoposto alla terza dose del vaccino anti-Covid19 e potrà mettersi alle spalle la pandemia senza doverci più pensare. Al resto penserà il green pass.L’indiscrezione, perché al momento di questo soltanto si tratta, è stata rilanciata dai mezzi di comunicazione italiani, tuttavia pendono alcune decisioni rilevanti su questa possibilità.Il governo deve comunque prendere una decisione e in fretta, probabilmente lo farà non appena eletto il Capo dello Stato, perché già dalle prossime settimane scadrà il green pass dei primi che hanno ricevuto la terza dose. Si tratta dei più fragili e degli immunodepressi.Quando in futuro arriveranno indicazioni sulla quarta dose, il governo prenderà gli opportuni provvedimenti.Va risolto il problema per migliaia di italiani che già agli inizi di settembre hanno ricevuto la terza dose, per loro il green pass scade del tutto nei primi giorni di febbraio. Anche per questo è necessaria la presenza di un governo in carica.Infine, il green pass illimitato resterà un problema per i latitanti che vanno al ristorante.

