https://it.sputniknews.com/20220127/ema-ok-alla-pillola-anti-covid-di-pfizer-14803613.html

EMA: ok alla pillola anti-Covid di Pfizer

EMA: ok alla pillola anti-Covid di Pfizer

L'Agenzia Europea per i medicinali (EMA) ha dato il via libera alla commercializzazione della pillola anti-Covid prodotta da Pfizer 27.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-27T17:34+0100

2022-01-27T17:34+0100

2022-01-27T17:34+0100

medicina

coronavirus

vaccino

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/13099290_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_2e13e3b62b91b339618f8854cd7336f2.jpg

E’ stata chiamata Paxlovid e potrà essere usata nel trattamento di soggetti adulti affetti da infezione da Sars-CoV-2 che non necessitano di ossigeno e che hanno un elevato rischio di sviluppare la malattia in forma grave. Il suo utilizzo deve essere effettuato non più tardi che 5 giorni dall’esito del tampone positivo e la durata di un ciclo di trattamento è di cinque giorni.Il farmaco potrà essere assunto a casa e dovrebbe essere efficace anche nella cura delle varianti, il trattamento prevede di associare al suo utilizzo quello del Ritonavir, l’antivirale usato nella cura dall’Hiv che assunto in combinazione con il precedente ne prolunga l’efficacia.In Italia ne sono già stati acquistati 40mila cicli, che giungeranno nel nostro paese a breve dove, attualmente, è in commercio un altro antivirale il Molnupiravir prodotto da Merck Sharp & Dohme, medicinale che non ha ancora ricevuto un'autorizzazione da parte dell'EMA e la cui efficacia, stimata inizialmente al 90% è considerata ora pari al 30%, così ci fa sapere Repubblica.E’ bene ricordare, infine, che il trattamento a base di Paxlovid combinato con il Ritonavir è sconsigliato a tutte quelle persone che assumono medicinali che possono avere un’interazione con il Ritonavir.

https://it.sputniknews.com/20211214/pfizer-la-pillola-anti-covid-paxlovid-funziona--89-ricoveri-tra-pazienti-di-categorie-a-rischio-14182643.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medicina, coronavirus, vaccino, pfizer