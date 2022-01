https://it.sputniknews.com/20220127/elon-musk-chiede-a-mcdonalds-di-accettare-dogecoin-la-risposta-si-se-tesla-accetta-grimacecoin-14798247.html

Elon Musk chiede a McDonald’s di accettare Dogecoin, la risposta: Sì, se Tesla accetta Grimacecoin

Elon Musk resta un grande promotore della criptovaluta “meme” Dogecoin (DOGE) e in un tweet ha pubblicamente chiesto a McDonald’s di accettare la meme coin... 27.01.2022, Sputnik Italia

criptovalute

elon musk

Non si è fatta attendere l’ironica, quanto informata, risposta della McDonald’s, la quale si è detta disponibile ad accettare Dogecoin come mezzo di pagamento, ma a patto che Tesla accetti Grimacecoin.Una risposta che equivale a dire no, Dogecoin non lo accettiamo. Grimacecoin, infatti, è un progetto che si rifà al personaggio McDonald’s Grimace. Quest’ultimo è un personaggio storico di McDonald’s, con cui la catena globale dei fast food promuoveva i suoi menù negli anni '80 e '90 negli Stati Uniti.Un gruppo non meglio precisato di sviluppatori, o presunti tali, ha creato una criptovaluta legata al personaggio: Grimacecoin per l’appunto.McDonald’s è al corrente di questo progetto, anche se non lo ha mai supportato e così lo ha utilizzato come risposta ironica al tweet del miliardario Elon Musk.Fatto sta che il tweet di Elon Musk, come sempre, ha fomentato il mercato di Dogecoin, e dopo avere ricevuto decine di migliaia di like e di risposte, tra cui anche quelli interessanti di noti exchange di criptovalute, Doge ha acquisito valore. La criptomoneta si è portata sopra i 0,15 USD prima di perdere quota.Da segnalare anche la risposta “criptica” di Burger King al tweet di Elon Musk: “Solo un re sa cosa fa la moneta”.

