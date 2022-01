https://it.sputniknews.com/20220127/elezioni-quirinale-i-vescovi-italiani-vogliono-il-mattarella-bis-14803474.html

Elezioni Quirinale. I vescovi italiani vogliono il Mattarella bis?

Elezioni Quirinale. I vescovi italiani vogliono il Mattarella bis?

Nel dibattito su chi eleggere come 13° presidente della Repubblica Italiana, sono scesi in campo anche i vescovi italiani attraverso la Conferenza episcopale... 27.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-27T18:59+0100

2022-01-27T18:59+0100

2022-01-27T18:59+0100

cei

quirinale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/9721777_0:137:3001:1825_1920x0_80_0_0_762180eaf80f64e015d59f8bccc4f5fc.jpg

La loro sessione invernale del Consiglio permanente è caduta proprio nel periodo dell’elezione del Capo dello Stato e non hanno potuto esimersi dal pubblicare un loro auspicio, più che l’indicazione di un nome:I vescovi della Cei, quindi, prendono l’esempio di Mattarella come un modello a cui i 1.009 grandi elettori dovrebbero ispirarsi, ma non intendono indicare un Mattarella bis.Tanto è bastato ai cronisti presenti davanti Montecitorio, per trasformare il comunicato dei vescovi italiani in un endorsement a Mattarella.Ad esempio, Aldo Cazzullo del Corriere della Sera ha scritto:“Ci saranno ancora molte schede per Mattarella. Pure i vescovi vorrebbero il bis. Ma le condizioni di Mattarella sono: voto di tutti; mandato senza limiti di tempo”.

quirinale

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cei, quirinale