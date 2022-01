https://it.sputniknews.com/20220127/covid-lappello-di-fedriga-basta-con-le-fasce-di-colore-e-il-tracciamento-degli-asintomatici-14805530.html

Covid, l'appello di Fedriga: "Basta con le fasce di colore e il tracciamento degli asintomatici"

Il presidente della conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in un'intervista a La Stampa chiede di aggiornare le regole sul tracciamento e sulla sorveglianza per recuperare la normalità.

Archiviare il sistema di divisione dell’Italia in fasce di colore, tracciare solo i positivi sintomatici e conteggiare tra i pazienti Covid soltanto chi è effettivamente in ospedale a causa delle conseguenze del virus.È la proposta del presidente della Conferenza delle regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Il governatore della Lega, in un’intervista alla Stampa, si fa portavoce delle richieste dei colleghi, in attesa di un confronto con i rappresentanti dell’esecutivo.Dai territori chiedono meno burocrazia per agevolare la ripartenza e affrontare la nuova fase della pandemia. E il segreto per “avviarci verso la normalità”, secondo Fedriga, è eliminare le regole superflue e puntare sull’autosorveglianza, come succede in altri Paesi. C’è bisogno, insomma, di una “svolta”, sottolinea.Non un “liberi tutti”, precisa ma una “ottimizzazione delle risorse”. Chi è vaccinato con tre dosi e ha avuto un contatto ad alto rischio con un positivo, è la tesi del presidente della conferenza delle Regioni, deve poter effettuare il test a casa e mettersi in auto isolamento. Fedriga cita il caso del Regno Unito e dell’Emilia Romagna. “Andiamo ad isolare i sintomatici positivi e tracciamo solo loro. – è la proposta affidata alle colonne del quotidiano torinese - Dopodiché se uno è contagiato ma asintomatico deve comunque stare in auto-sorveglianza, esattamente come accadeva prima per altri virus”.Il tracciamento degli asintomatici, spiega ancora il governatore, non è solo “inutile”, ma “impossibile” con il ritmo di diffusione della variante Omicron. Concentrandosi solo su chi sviluppa i sintomi della malattia si potrebbero guadagnare risorse da "utilizzare per la medicina sul territorio e negli ospedali".E, infine, c’è il nodo del monitoraggio della pressione sugli ospedali. Bisogna inserire nel novero delle ospedalizzazioni legate al virus “solo solo chi entra perché è davvero ricoverato per il Covid e non chiunque si riveli contagiato”, dice.

