Banca, 1 italiano su 2 dice addio agli sportelli

Andare in banca e prelevare allo sportello o chiedere un assegno circolare? Un lontano ricordo per molti, che nemmeno ricordano più quale sia la loro filiale... 27.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-27T19:32+0100

2022-01-27T19:32+0100

2022-01-27T19:32+0100

economia

banca

Potenza del digitale e della presa di consapevolezza delle sue possibilità per alcuni, problema per chi in banca ci lavora e vede venire meno la sua utilità, venendo licenziato.Se però prendiamo i dati che riguardano le fasce d'età più giovani, allora saliamo al 50% per l’età 18-29 anni e al 47% per l’età 30-44 anni.Il 68% degli italiani che hanno un conto corrente, inoltre, preferisce usare il mobile banking, perché si possono fare bonifici bancari anche se ci si trovano in spiaggia o in montagna. L’importante è avere una connessione ad internet.Il 56% dei bancarizzati, invece, usa l’home banking da computer di casa. Questi sono i meno giovani, cioè la fascia d'età tra i 55-65 anni, che ha trasformato una necessità in virtù.La pandemia, per 1 cliente delle banche su 3, è stato il fattore scatenante, che l'ha costretto a utilizzare i canali digitali per accedere ai servizi bancari.Lista dei movimenti, bonifici, sottoscrizione di polizze assicurative o di prodotti di investimento sono tutti in un'app.Le banche si avviano a una radicale trasformazione, dove piccoli uffici (al massimo) si occuperanno della consulenza bancaria e non più di effettuare bonifici per conto dei clienti: c’è l’home banking e il mobile banking per questo.

economia, banca