https://it.sputniknews.com/20220127/aperti-al-dialogo-ma-a-condizioni-proprie-14799632.html

Aperti al dialogo, ma a condizioni proprie

Aperti al dialogo, ma a condizioni proprie

"La NATO propone alla Russia di dialogare, ora tocca alla Russia", ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri lettone Edgar Rinkevich. 27.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-27T13:49+0100

2022-01-27T13:49+0100

2022-01-27T13:49+0100

politica

russia

usa

nato

politica internazionale

vignette

vignetta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/14799314_0:0:2357:1325_1920x0_80_0_0_63c7596af889e6ea8637cc88fd6ab1ca.jpg

Alla fine del 2021, la Russia ha pubblicato alcune bozze del trattato con gli Stati Uniti e dell’accordo con la NATO sulle garanzie di sicurezza. Mosca, in particolare, chiede ai suoi partner occidentali garanzie legali per rinunciare ad un'ulteriore espansione della NATO a est, inclusa l’adesione dell’Ucraina al blocco, e di non dispiegare basi militari sul territorio dei paesi ex-sovietici. Le proposte contengono anche una clausola che prevede di non dispiegare armi d'attacco della NATO vicino ai confini della Russia e di ritirare le forze del blocco nell'Europa orientale alle posizioni del 1997. Gli Stati Uniti e la NATO, mercoledì, hanno consegnato alla Russia le risposte alle proposte di garanzie di sicurezza. La Russia ha ripetutamente respinto le accuse dell'Occidente e dell'Ucraina di "azioni aggressive", affermando che non minaccia nessuno e non attaccherà nessuno, e che le dichiarazioni sull'"aggressione russa" sono usate come scusa per posizionare le armi militari della NATO vicino ai confini russi.

https://it.sputniknews.com/20220120/bozza-daccordo-sulle-garanzie-di-sicurezza-tra-russia-e-nato-14701868.html

https://it.sputniknews.com/20220126/usa-rispondono-a-garanzie-di-sicurezza-avanzate-dalla-russia-14790522.html

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

politica, russia, usa, nato, politica internazionale, vignette, vignetta