Ucraina: manifestanti si scontrano con la polizia - Video

Martedì, nella capitale ucraina si sono registrati gli scontri tra gli agenti delle forze dell'ordine e i manifestanti, che hanno cercato di entrare... 26.01.2022, Sputnik Italia

Secondo i rappresentanti del movimento di protesta, circa un centinaio di persone sono state fermate in seguito agli scontri. La polizia non ha ancora commentato il numero dei fermi, ma ha affermato che 18 agenti di polizia e tre partecipanti alla manifestazione sono rimasti feriti. Gli imprenditori ucraini hanno iniziato a protestare nel novembre 2020 e, dal 15 dicembre, hanno dichiarato una protesta a tempo indeterminato. Inizialmente, si sono opposti alle restrizioni del coronavirus e in seguito hanno chiesto l'abrogazione di diverse leggi fiscali, comprese quelle che richiedono ai proprietari di piccole imprese di avere registratori di cassa.

