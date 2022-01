https://it.sputniknews.com/20220126/turchia-o-tacchino-erdogan-vuole-cambiare-il-nome-internazionale-del-paese-in-trkiye-14780984.html

Turchia o "tacchino"? Erdogan vuole cambiare il nome internazionale del Paese in "Türkiye"

Il nome in inglese della Turchia, Turkey, per uno strano scherzo del destino si traduce dall'inglese anche come "tacchino", un nome che, ritengono i turchi... 26.01.2022, Sputnik Italia

Tra poco potremmo assistere al cambiamento del nome ufficiale internazionale della Turchia, infatti il presidente Recep Tayyip Erdogan, in un comunicato rilasciato all’inizio di gennaio e recentemente rilanciato prima da Le Figaro e poi da altri media internazionali, ha dichiarato di volere definitivamente sostituire il nome Turkey, dall'inglese sia Turchia che taccino, in Türkiye.Questo cambiamento, però, non è ancora stato ufficializzato, per questo servirà l’approvazione dalle Nazioni Unite, tuttavia il ministro degli Esteri turco lo sta già utilizzando. Contestualmente, per sostenere questo cambiamento di nome, è stata lanciata, su larga scala, un’imponente campagna di comunicazione chiamata Hello Türkiye.Se verrà approvato, questo nome andrà a sostituire ad esempio le parole Made in Turkey con Made in Türkiye e potrebbe, inoltre, essere velocemente inserito nei vari dibattiti internazionali, soprattutto per quanto riguarda la politica estera ed economica.

