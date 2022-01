https://it.sputniknews.com/20220126/svolta-per-il-diabete-di-tipo-2-i-medici-di-base-potranno-prescrivere-i-farmaci-14789131.html

Svolta per il diabete di tipo 2, i medici di base potranno prescrivere i farmaci

Svolta per il diabete di tipo 2, i medici di base potranno prescrivere i farmaci

Accanto agli specialisti, anche i medici di famiglia potranno prescrivere i farmaci per i pazienti affetti da diabete di tipo 2. 26.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-26T21:58+0100

2022-01-26T21:58+0100

2022-01-26T21:58+0100

agenzia italiana del farmaco

medicina

farmaci

diabete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10059832_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8823bb6611f97877339a0166e8c0d34.jpg

I medici di base potranno così prescrivere il miglior trattamento possibile ai loro pazienti diabetici, che è causa di numerose complicanze cardiovascolari, renale e non solo.La nota numero 100 dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ha modificato il regime di fornitura di vari farmaci e tra questi quelli legati al diabete mellito tipo 2. Dalla nota si apprende:Inoltre l’Aifa scrive che la metformina resta il farmaco di prima scelta nel combattere il diabete mellito di tipo 2.Si precisa quindi che “la Nota 100 consente al medico di medicina generale di prescrivere le opportune terapie necessarie a gestire il trattamento del diabete, anche in una fase di controllo non ottimale, e di considerare la necessità di una eventuale valutazione da parte dello specialista”.Ed ecco, invece, una spezia che aiuta a combattere il diabete.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

agenzia italiana del farmaco, medicina, farmaci, diabete