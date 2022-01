https://it.sputniknews.com/20220126/salvini-sui-ragazzini-che-fanno-corse-clandestine-e-insultano-polizia-serve-un-anno-di-militare-14782357.html

Salvini e i ragazzini che fanno corse clandestine e insultano la Polizia: ci va un anno di militare

Sui suoi account social ha fatto discutere una frase che accompagna un breve video: “Un anno di servizio militare e servizio civile, e gli passa la voglia di fare i cretini”.I “cretini” sono un gruppo di ragazzi che fanno corse clandestine in strada e che, colti in flagrante da una pattuglia della Polizia di Stato, prima li scherniscono e li insultano, poi uno di loro urta volontariamente l’auto della polizia sul posteriore.Si vedono i due poliziotti uscire fulminei dall’auto e il ragazzo allontanarsi, poi il filmato si interrompe.La corsa clandestina, che potrebbe essere quella di una qualsiasi altra città italiana, si è svolta a Orio al Serio (Bergamo), nei pressi di una zona commerciale.Su Instagram, Salvini ha aggiunto più contenuto al suo commento ed ha infatti scritto:E poi aggiunge, a mo’ di monito per quanti volessero emulare:“P.s. Denunciato il simpaticone che dopo aver tamponato l’auto di pattuglia è scappato mostrando il dito medio: aveva postato il video su Tik Tok”.

