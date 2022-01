https://it.sputniknews.com/20220126/romania-promette-di-adottare-misure-concrete-per-aumentare-la-presenza-della-nato-nel-paese-14790326.html

Romania promette di adottare misure "concrete" per aumentare la presenza della Nato nel Paese

Il Consiglio Superiore di Difesa della Romania adotterà misure per aumentare la presenza della Nato nel Paese, ha così affermato mercoledì il presidente Klaus... 26.01.2022, Sputnik Italia

Ciò avviene nel bel mezzo delle crescenti tensioni tra Nato e Russia sulla situazione in Ucraina, con l'Occidente che accusa Mosca di preparare un'invasione militare dell'Ucraina, un'accusa che la Russia ha ripetutamente respinto come infondata. La Russia insiste sul fatto che non ha intenzione di attaccare nessuno e sposta le sue truppe all'interno dei propri confini, il che non dovrebbe preoccupare nessuno. All'inizio di questa settimana, la Croazia ha dichiarato che avrebbe ritirato le sue forze armate dalle forze Nato schierate nella regione in caso di conflitto tra Russia e Ucraina.

