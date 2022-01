https://it.sputniknews.com/20220126/regioni-e-regole-covid-19-tornare-alla-normalita-14779774.html

Regioni e regole Covid-19: tornare alla normalità

Regioni e regole Covid-19: tornare alla normalità

Le Regioni cominciano a chiedere di sburocratizzare la pandemia, cioè di eliminare le regole Covid-19 che hanno creato enormi disagi alla popolazione. 26.01.2022, Sputnik Italia

Le Regioni chiedono di incamminarsi sulla strada della normalità, una normalizzazione che elimina le zone colorate e che fa tamponi solo a chi ha i sintomi.Del resto, lo ha detto anche il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che si può andare verso una dichiarazione del fine pandemia.I contagi ripiegano, i vaccinati aumentano inesorabilmente. Il 31 marzo scadrà il prolungamento dello stato d'emergenza sanitaria, che è in piedi da fine gennaio 2020. La burocrazia della pandemia ha creato percorsi complessi e tortuosi, tanto che ieri un apposito comitato si è dovuto riunire per sgravare gli enti da tanta burocrazia. Il generale Figliuolo ne ha parlato ieri.E così, ieri, le Regioni si sono incontrate in un vertice e nero su bianco hanno scritto le loro richieste. Un documento da inviare al governo, qualunque esso sarà al termine delle elezioni del presidente della Repubblica.Mercoledì 2 febbraio è previsto un incontro nella conferenza Stato-Regioni, lì queste ultime faranno sentire l’esigenza della normalizzazione, dopo due anni di pandemia.Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha detto chiaramente qual è l’obiettivo:“Guardare al futuro e procedere rapidamente verso una normalizzazione della situazione che consenta una ripresa più ordinata e il rilancio del nostro Paese”, scrive l'Ansa.

