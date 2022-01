https://it.sputniknews.com/20220126/rappresentante-russo-presso-cedu-chiede-di-respingere-denunce-di-paesi-bassi-e-ucraina-su-mh17-14783460.html

Volo MH17, rappresentante russo presso CEDU chiede respingimento denunce di Paesi Bassi e Ucraina

Volo MH17, rappresentante russo presso CEDU chiede respingimento denunce di Paesi Bassi e Ucraina

26.01.2022

La Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo oggi esamina le denunce dei Paesi Bassi e dell'Ucraina contro la Russia, sull'inchiesta dell'abbattimento del volo MH17 nel Donbass nel 2014."Missile lanciato dal territorio controllato dall'esercito ucraino"La Russia sa che il luogo del presunto lancio del missile che ha abbattuto il Boeing MH17 malese nel 2014 si trovava all'interno del territorio controllato dalle forze armate ucraine nel Donbass, ha affermato Mikhail Vinogradov, rappresentante della Federazione Russa presso la Corte EDU.Vinogradov ha aggiunto che dai materiali del caso risulta che "bombardamenti di artiglieria ed attacchi aerei venivano effettuati costantemente dall'Ucraina prima dell'incidente aereo".Disastro del volo MH17 nel DonbassIl Boeing malese in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur del volo MH17 si è schiantato il 17 luglio 2014 vicino a Donetsk. C'erano 298 persone a bordo, tutte morte. Kiev ha immediatamente incolpato i combattenti indipendentisti per la sciagura, che a loro volta hanno respinto le accuse, sostenendo di non avere i mezzi per abbattere un aereo in quota di volo.Il 9 marzo 2020 è iniziato nei Paesi Bassi il processo per l'abbattimento del volo MH17. Quattro sono gli imputati: i russi Igor Girkin, Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov e l'ucraino Leonid Kharchenko. Pulatov è rappresentato in tribunale da un gruppo internazionale di legali, il resto dei sospettati viene processato in contumacia. L'8 giugno 2021 sono iniziate le udienze.L'Ucraina ha rifiutato di fornire i dati dai suoi radar e gli Stati Uniti non hanno fornito all'indagine immagini satellitari che, come affermano, mostrano il momento del lancio del razzo.Come riferito a Sputnik dal ​​vice procuratore generale della Russia, Nikolay Vinnichenko, la parte russa ha consegnato ai Paesi Bassi non solo i dati dei radar russi, ma anche la documentazione che dimostra che il missile di contraerea Buk, che ha colpito il Boeing, apparteneva all'Ucraina ed è stato lanciato dal territorio controllato da Kiev, tuttavia gli investigatori hanno ignorato le informazioni. Allo stesso tempo, il primo giorno dell'udienza in tribunale, l'accusa ha ammesso di aver ricevuto e analizzare i dati della Procura russa.L'indagine è stata condotta da un pool investigativo congiunto, coordinato dall'Ufficio del procuratore generale dei Paesi Bassi senza la partecipazione della Russia. L'inchiesta sostiene che il Boeing è stato abbattuto dal sistema missilistico antiaereo Buk, che apparteneva alla 53^ brigata missilistica antiaerea delle forze armate russe di Kursk, operativa in una zona controllata dalle forze autonomiste del Donbass.L'accusa si basa sulle deposizioni di testimoni esclusivamente anonimi. La difesa dell'imputato russo del processo, Oleg Pulatov, ha sostenuto che questa circostanza rende difficile valutare l'affidabilità delle testimonianze, tuttavia la Procura olandese insiste sul fatto che l'anonimato è necessario per motivi di sicurezza.

