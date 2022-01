https://it.sputniknews.com/20220126/quirinale-il-retroscena-sulla-candidatura-di-draghi-divisivo-non-arriva-a-500-voti-14781732.html

Quirinale, il retroscena sulla candidatura di Draghi: "Divisivo, non arriva a 500 voti"

Quirinale, il retroscena sulla candidatura di Draghi: "Divisivo, non arriva a 500 voti"

Secondo le ricostruzioni di alcuni media la candidatura dell'attuale premier al Colle starebbe perdendo appeal. Il centrodestra punta sulla Casellati. Non è esclusa la prova dell'Aula per tentare di eleggere la presidente del Senato se non si trova un accordo con Pd e M5S.

Non ha “sensibilità politica”, è troppo “divisivo”. Nei corridoi di Montecitorio sono questi i giudizi che circolano sul premier Mario Draghi. Le “consultazioni” intavolate dal capo di Palazzo Chigi per assicurarsi il trasloco al Quirinale non hanno prodotto l’effetto sperato. Anzi. Se lunedì mattina il nome dell’attuale premier era tra i più quotati per salire al Colle, alla vigilia della terza votazione sono rimasti in pochissimi a credere che riesca nell’impresa.Uno di questi è il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, che, come rivela un retroscena pubblicato sul Giornale, già accarezza l’idea di diventare il prossimo premier, quando, alla fine del valzer delle trattative, Draghi sarà eletto presidente della Repubblica.L’incontro con Salvini “lo ha gestito male”, confida ai cronisti l’ex ministro Paola De Micheli. “Gli ha detto che non parla del governo che dovrebbe sostituire il suo e che deciderà il nome del suo successore a Palazzo Chigi quando sarà presidente. Ma come si fa?”, osserva.Il Movimento 5 Stelle si divide sulla candidatura del premier, ma la linea di Giuseppe Conte, come mostrano le dichiarazioni delle ultime ore, è piuttosto netta. Vuole che il premier resti a Palazzo Chigi. Tra i deputati e senatori grillini, inoltre, sono in molti a non digerire la figura dell’ex banchiere.Anche tra le fila di Italia Viva il nome del premier starebbe perdendo di interesse. Al Quirinale “ci vuole un politico”, sostengono i renziani. E per più d’uno a Draghi la stoffa del politico mancherebbe.Difficile far convergere sul suo nome anche Lega e Fratelli d’Italia, che pure aveva accarezzato l’ipotesi, in previsione di andare al voto prima della scadenza naturale della legislatura. Anche Forza Italia, con Berlusconi, chiude alla candidatura dell’attuale premier per il Colle.Il nome dell’ex presidente della Bce, quindi, sembra per ora essere stato accantonato per discutere su figure politiche che devono avere la caratteristica dell’imparzialità. Dal Movimento 5 Stelle, ad esempio, qualcuno sostiene di non avere alcun problema a votarla. E proprio sul nome della Casellati si starebbe ragionando in queste ore.Se dal centrosinistra dovessero permanere veti, non è escluso, rivela il quotidiano milanese, che Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia possano tentare il colpo di mano e andare alla prova dell’Aula. Se la presidente del Senato non dovesse essere eletta, tra le riserve c’è Pierferdinando Casini, che ieri, con un post pubblicato su Instagram dopo mesi di silenzio stampa, sembrerebbe essere entrato definitivamente in partita.

