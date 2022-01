https://it.sputniknews.com/20220126/questo-frutto-delizioso-e-conveniente-ti-aiutera-a-controllare-lipertensione-14788516.html

Questo frutto delizioso e conveniente ti aiuterà a controllare l'ipertensione

Questo frutto delizioso e conveniente ti aiuterà a controllare l'ipertensione

L'ipertensione è spesso chiamata "killer silenzioso", poiché nella maggior parte dei casi non ci sono sintomi. Allo stesso tempo, è in grado di causare infarto... 26.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-26T23:08+0100

2022-01-26T23:08+0100

2022-01-26T23:08+0100

alimentazione

dieta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/922/55/9225592_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_1019e1a81f0518f842825d9804b5074e.jpg

La banana non è solo gustosa, ma anche molto nutriente: fornisce quantità impressionanti di vitamine, minerali e fibre, qualcosa che la rende un elemento perfetto in una dieta sana ed equilibrata.Ma lo sapevate che potrebbe essere utile anche per chi soffre di pressione alta?Le banane sono una buona fonte di potassio (350 milligrammi per 100 grammi), un minerale che svolge un ruolo importante nel funzionamento del cuore e dei muscoli. Aiuta anche a ridurre l'effetto del sodio che si accumula nelle pareti dei vasi sanguigni e attira l'acqua, fattore che porta ad un aumento del volume del sangue e, quindi, all'ipertensione.Gli alimenti ricchi di potassio includono anche:Sebbene la banana possa essere di grande aiuto a chi soffre di ipertensione, ha anche le sue controindicazioni. È un frutto abbastanza calorico (una banana media apporta 110 calorie), quindi dovresti mangiarlo con moderazione se vuoi perdere qualche chilo di troppo.Bisogna anche tenere conto del fatto che la banana ha un potere lassativo, quindi potrebbe causare distensione addominale, diarrea e gonfiore in persone che soffrono di gravi malattie gastrointestinali.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alimentazione, dieta