Putin rassicura: la Russia è un fornitore affidabile di gas per l'Italia

Il presidente Putin ha definito la Russia un fornitore di gas affidabile per i consumatori italiani. 26.01.2022, Sputnik Italia

La Russia è un fornitore affidabile di gas per i consumatori italiani, le compagnie energetiche italiane lavorano con Gazprom con contratti a lungo termine, cosa che permette di acquistare gas a prezzi significativamente inferiori rispetto a quelli spot, ha affermato il capo di Stato russo Vladimir Putin.Nel 2021 Gazprom ha consegnato in Italia più gas rispetto al 2020.“Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che le compagnie energetiche italiane continuano a collaborare con Gazprom sulla base di contratti a lungo termine, e oggi hanno la possibilità di acquistare gas a prezzi inferiori, direi, molto inferiori a quelli di mercato, i cosiddetti spot, che sono aumentati in modo significativo, sullo sfondo del rigido inverno e del deficit di approvvigionamento", ha affermato Putin.

