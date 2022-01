https://it.sputniknews.com/20220126/per-leuropa-unalternativa-inaspettata-al-gas-russo-14786506.html

Per l'Europa un'alternativa inaspettata al gas russo

Il ministro delle Risorse Naturali e delle Risorse Idriche dell'Australia, Keith Pitt, ha annunciato la disponibilità del suo Paese a fornire gas naturale... 26.01.2022, Sputnik Italia

economia

gas

energia

australia

geopolitica

russia

unione europea

occidente

Canberra è disponibile ad esportare gas naturale liquefatto (Gnl) in Europa, per ridurre le forniture e la dipendenza dalle risorse energetiche russe, ha affermato il ministro delle Risorse Naturali e delle Risorse Idriche dell'Australia Keith Pitt. Le sue parole sono state riportate dal quotidiano The Australian.In precedenza, gli Stati Uniti avevano annunciato l'intenzione di trovare fonti alternative per l'Europa al gas russo, in caso d'interruzione del transito attraverso l'Ucraina.Secondo Vladimir Putin, il deficit energetico nel mercato europeo è il risultato della politica economica della Commissione Europea. Inoltre, otto miliardi di metri cubi di gas non sono stati forniti all'Europa da Stati Uniti e Medio Oriente, mentre Gazprom ha aumentato le importazioni di 11 miliardi di metri cubi.

