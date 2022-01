Palazzo Chigi "contrario" all'incontro di Putin con le imprese italiane

https://it.sputniknews.com/20220126/palazzo-chigi-contrario-allincontro-di-putin-con-le-imprese-italiane-14781337.html

Secondo quanto si apprende da La Repubblica, che cita fonti di Palazzo Chigi, sarebbe stata mossa anche la proposta alternativa di non far partecipare all'incontro i rappresentanti delle compagnie italiane partecipate dallo Stato.Secondo quanto si comunica, all'incontro non parteciperanno Claudio Descalzi dell'Eni e Marco Alverà di Snam, che si occupa dell'infrastruttura per l'estrazione e il trasporto del gas.Inoltre, La Repubblica, con riferimento alla Farnesina, fa sapere che all'incontro non sarà presente neanche il console italiano a Mosca Giorgio Starace. Nella lista degli invitati si contano compagnie Pirelli, Enel e Generali.Nel frattempo, dalla Casa Bianca non si sono fatti attendere commenti riguardo a questo incontro, che non sembra trovare riscontro nelle strategie USA:

