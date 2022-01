https://it.sputniknews.com/20220126/napoli-150-euro-per-ottenere-falsa-vaccinazione-arrestati-due-infermieri-14782687.html

Napoli, 150 euro per ottenere falsa vaccinazione: arrestati due infermieri

Napoli, 150 euro per ottenere falsa vaccinazione: arrestati due infermieri

Anche a Napoli la falsa vaccinazione era acquistabile al prezzo di 150 euro cada una. 26.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-26T11:53+0100

2022-01-26T11:53+0100

2022-01-26T11:53+0100

coronavirus

vaccino

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/10415107_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6ff9f2f80c46eff7a18e2692e221fb3a.jpg

Un infermiere e un operatore socio sanitario sono stati arrestati dai carabinieri, per aver falsamente somministrato vaccini anti-Covid in un centro vaccinale di Napoli.I due lavoravano come in una associazione per delinquere. L’operatore sanitario si occupava di trovare i no-vax disposti a pagare 150 euro, mentre l’infermiere fingeva di inoculare loro il siero, che invece sprecava in un batuffolo di cotone idrofilo.Secondo le indagini dei Nas, le persone che avrebbero acconsentito alla falsa vaccinazione sono almeno 30.E sono stati resi noti anche i nomi dei due operatori. Si tratta di Giuliano Di Girolamo e di Rosario Cirillo, i quali sono stati accusati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, di peculato e falso in atto pubblico.Le indagini hanno scoperto che 14 persone appartengono a categorie di lavoratori per i quali è previsto l’obbligo di vaccinazione.Tutti hanno così ricevuto un green pass, pur non avendone titolo, dal momento che hanno acquistato per 150 euro la falsa vaccinazione presso il centro vaccinale di Napoli.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, vaccino, coronavirus in italia