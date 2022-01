https://it.sputniknews.com/20220126/la-promessa-di-sileri-ai-no-vax-vi-renderemo-la-vita-difficile-siete-pericolosi-14784344.html

La promessa di Sileri ai no-vax: vi renderemo la vita difficile, siete pericolosi

Si alza il tono dello scontro tra il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e i no-vax. Il sottosegretario è pronto a rendere la vita ancora più... 26.01.2022, Sputnik Italia

“Vi renderemo la vita difficile”, ha detto, partecipando ieri sera a Di Martedì su La7, come scrive l’Adnkronos.La sua è proprio una sfuriata contro il no-vax presente in studio e contro i no-vax all’ascolto.Sileri dice loro di starsene a casa e che la loro vita sarà resa difficile:E poi fa presente che le regole fanno parte di una democrazia e che se non le rispetti, allora sei fuori dal sistema.“Le regole rispettate dalla stragrande maggioranza degli italiani sono fondamentali per una democrazia. Gli italiani rispettano le regole anche per andare al bar. Le regole sono fondamentali per una democrazia, se non segui le regole sei fuori dal sistema”.Intanto, però, Sileri ha parlato di un alleggerimento delle misure.

