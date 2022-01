https://it.sputniknews.com/20220126/immigrazione-clandestina-smantellata-organizzazione-operante-a-la-spezia-14783295.html

Immigrazione clandestina, smantellata organizzazione operante a La Spezia

I 5 organizzavano finti contratti di assunzione, per consentire in modo legale di far restare in Italia persone extracomunitarie giunte da altri continenti.Contro i due imprenditori spezzini, impegnati con la propria impresa a Sesta Godano nella cantieristica navale, sono stati accertati anche reati tributari e contro la fede pubblica.Le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla procura di La Spezia, hanno messo in luce una organizzazione criminale ben organizzata, dove ciascuno dei membri aveva il suo ruolo definito.A questi ultimi venivano proposti contratti di lavoro fittizi, previo corresponsione di una somma di denaro da versare in contanti o su carta Postepay.L’impresa di Sesta Godano emetteva per loro anche buste paga fittizie e certificazioni uniche del reddito per introiti mai percepiti.Al clandestino veniva così fornita tutta l’assistenza di cui aveva bisogno lungo l’intero iter amministrativo volto all’ottenimento del permesso di soggiorno o il rinnovo dello stesso.143 di queste persone extracomunitarie hanno anche presentato domanda per ricevere il reddito d'emergenza o il reddito di cittadinanza, presentando la falsa documentazione ottenuta dal sodalizio criminale.Il danno alle casse dell’Inps ammonta a 600mila euro. L’ente previdenziale è stato informato tempestivamente del fatto, per fermare la corresponsione di ulteriori somme di denaro indebitamente percepite.

