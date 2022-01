Gli USA cercano alternative al gas russo per l'UE, ma il Qatar non ha riserve sufficienti

https://it.sputniknews.com/20220126/gli-usa-cercano-alternative-al-gas-russo-per-lue-ma-il-qatar-non-ha-riserve-sufficienti-14785153.html

Il Qatar ha una scarsa capacità di riserve di gas per poterlo reindirizzare in Europa e avrebbe bisogno dell'assistenza di Washington per convincere i suoi clienti a redistribuire le forniture di LNG (gas naturale liquefatto) agli alleati americani, se le forniture russe dovessero essere interrotte, è quanto ha detto alla Reuters una fonte che ha familiarità con questo tipo di negoziati.La questione sul reindirizzamento del gas dovrebbe essere affrontata nel prossimo incontro tra il presidente Biden e l'emiro del Qatar, lo sceicco Sheikh Tamim bin Hamad al Thani, il prossimo 31 gennaio.Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha sollevato la questione sulla ricerca di fonti alternative alla Russia, che fornisce circa il 40% del gas naturale europeo, nel caso in cui le forniture di gas russo vengano interrotte a causa dell'aumento delle tensioni del conflitto in Ucraina. All'inizio di questo mese, le compagnie energetiche hanno detto ai funzionari statunitensi che sostituire le forniture di gas russe sarebbe stato quasi impossibile, dato l'enorme peso della Russia nel mercato globale del gas.La Psaki ha affermato che Washington sta cercando fonti di ulteriori forniture di gas dal Nord Africa, dal Medio Oriente, dall'Asia e dagli stessi Stati Uniti, e che i funzionari statunitensi sono "in contatto con i principali produttori di gas naturale di tutto il mondo, per comprendere la loro capacità e la loro volontà ad aumentare temporaneamente la produzione di gas naturale e fornire questi surplus agli acquirenti europei".La portavoce non è entrata nei dettagli, non specificando con quali paesi in particolare gli Stati Uniti stanno parlando.L'Europa sta già affrontando la peggiore crisi energetica degli ultimi decenni, con una tempesta perfetta causata da diversi fattori, tra cui un inverno e una primavera 2021 tra i più freddi, una forte concorrenza per i rifornimenti con l'Asia, l'incapacità di molti paesi di rifornire le proprie riserve, l'eccessiva dipendenza dalle scorte, contratti di fornitura a termine e le prestazioni inferiori alle attese relative alle nuove fonti di energia alternativa, come l'energia eolica e quella solare.Gli Stati Uniti, che hanno contribuito alla crisi in questi ultimi due anni, cercando di affossare il progetto del nuovo gasdotto Nord Stream 2 e reindirizzando le forniture di LNG all'Asia, hanno incolpato la Russia per la crisi del gas in Europa, sostenendo che Mosca stia deliberatamente schiacciando il continente. Mosca ha respinto tali accuse e ha ripetutamente sottolineato di essere pronta a fornire all'Europa tutto il gas necessario, attraverso contratti di fornitura a lungo termine. La Russia ha anche chiesto alla Germania di sbloccare la certificazione del Nord Stream 2, affermando che il nuovo gasdotto da 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno potrebbe alleviare le carenze energetiche e portare a un calo dei prezzi dell'energia.L'Ucraina pompa circa 40 miliardi di metri cubi di gas all'anno verso l'Europa attraverso le sue infrastrutture, ricevendo in cambio ogni anno diversi miliardi di dollari da Gazprom sotto forma di tasse di transito.Funzionari e media occidentali hanno passato mesi a sostenere che la Russia ha accumulato truppe al confine con l'Ucraina e che sta preparando un'invasione. Mosca ha respinto le accuse e ha accusato l'Occidente di aver deliberatamente esacerbato gli animi per giustificare l'ulteriore rafforzamento della presenza della NATO lungo le frontiere occidentali della Russia.

