Ferrari sorpassata dal gruppo russo Sber: non è più il marchio più forte dell'Europa

La società di consulenza britannica Brand Finance ha pubblicato il suo studio annuale sui brand più solidi e maggiormente in crescita al mondo. Sorpresa in... 26.01.2022, Sputnik Italia

Secondo il recente studio portato a termine dalla società di consulenza britannica Brand Finance, emerge che Sber supera Ferrari e va ad occupare il primo posto nella classifica dei marchi più forti in Europa, mantenendo anche per quest'anno il rating di AAA+, con un indice BSI di 92,3 su 100 possibili. Come l'anno scorso, Sber è stato il marchio russo con più ricavi presente in classifica.Il colosso bancario e tecnologico russo ha, inoltre, recentemente lanciato una nuova gamma di servizi per gli investitori digitali, come ad esempio la selezione del portafoglio e la consulenza sugli investimenti tramite la sua applicazione mobile. Allo stesso tempo, ha continuato lo sviluppo di un’ampia varietà di servizi che vanno ben oltre il bancario, spaziando dall'e-commerce alla logistica, fino allo streaming.Pur facendo affidamento su di una vastissima base di consumatori, stimata in 100 milioni di persone, il gruppo mira a diversificare ulteriormente le sue proposte, allargando il suo raggio d’azione alla così detta Generazione Z, con una nuova offerta di intrattenimento e gioco.Il marchio più forte al mondo rimane il cinese WeChat (BSI - 93.2), mentre Apple, Amazon e Google si mantengono ai vertici tra i brand con maggiore fatturato al mondo e, come già successo lo scorso anno, Apple si aggiudica il primo posto, con il valore del marchio più alto mai registrato nella classifica Brand Finance Global 500.Gli analisti hanno stimano il suo valore in 355 miliardi di dollari, con un aumentato pari al 35% nel corso dell'anno. All'inizio di gennaio, la capitalizzazione di Apple ha raggiunto la cifra record di 3 trilioni di dollari.Il responsabile finanza del marchio David Hay ha sottolineato lo "straordinario livello di fedeltà al marchio" basato su "qualità e innovazione".Secondo gli analisti, alla crescita del valore del marchio ha contribuito in modo determinante anche il riconoscimento da parte dell'azienda del fatto che il brand possa essere applicato efficacemente a una gamma molto vasta di servizi. Altro aspetto determinante è stata anche l'attenzione posta dalla dirigenza dell'azienda ai temi della privacy e alle questioni ambientali. A marzo dello scorso anno il colosso californiano con sede a Cupertino aveva infatti annunciato che oltre 110 dei suoi fornitori sarebbero passati all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, e entro il 2030 la società si è posta l’obiettivo di rendere la produzione libera da carbone.Anche Amazon e Google hanno registrato ottimi livelli di crescita, mantenendo entrambi i loro posti nella classifica Brand Finance Global 500 dietro ad Apple, rispettivamente al 2° e 3° posto.Tik Tok è invece diventato il marchio in più rapida crescita, passando da 18,5 miliardi di dollari nel 2021 a 59 miliardi di dollari, con un incremento pari al 215%, con un numero di utenti che ha superato il miliardo. Snapchat (in rialzo del 184% a 6,6 miliardi di dollari) e Kakao (in rialzo del 161% a 4,7 miliardi di dollari) si posizionano al secondo e terzo posto nell'elenco dei brand più in rapida crescita.Con le restrizioni COVID-19 ancora in vigore in tutto il mondo, l'intrattenimento digitale, i social media e i servizi di streaming sono i settori che hanno registrato una crescita continua, e l'ascesa di TikTok ne è una chiara testimonianza.Infine, il settore in più rapida crescita, per il secondo anno consecutivo, si è confermato quello farmaceutico, con il gigante Johnson & Johnson al primo posto.

