Disoccupato cerca di vaccinarsi al posto di un no-vax in cambio di una cena: arrestato

2022-01-26T09:03+0100

Un trentenne disoccupato è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari in piena flagranza di reato presso il centro vaccinale dalla Fiera. L’uomo, in cambio di una cena al ristorante, aveva accettato di presentarsi con falsi documenti, al posto di un amico no-vax, per ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid.Accanto alla donna, infatti, era presente un poliziotto della squadra mobile di Cagliari, inviata sul posto sia per prevenire eventuali irregolarità circa le procedure di vaccinazione, sia per proteggere il personale sanitario, qualora si fossero verificati eventuali atti dimostrativi non autorizzati da parte dei no-vax.Il poliziotto, accortosi prontamente del falso, ha quindi proceduto al fermo dell’uomo, che è stato in seguito posto agli arresti domiciliari su ordine del Pubblico Ministero.Per quanto riguarda invece l’amico no-vax, un quarantenne anch’esso di Cagliari e gestore di un autonoleggio, è partita invece la denuncia per concorso di reato nell'aver presentato documento falso.

