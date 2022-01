https://it.sputniknews.com/20220126/di-quanto-tempo-hai-davvero-bisogno-per-pranzare-in-ufficio-14789363.html

Di quanto tempo hai davvero bisogno per pranzare in ufficio?

In una conversazione con Sputnik, la nutrizionista e gastroenterologa Nuria Dianova ha spiegato che il tempo necessario per consumare il pranzo varia in base al cibo consumato, ma non dovrebbe essere inferiore ai 15 minuti.D'altra parte, il medico ha sottolineato che, sebbene sia necessario prendersi del tempo per masticare bene il cibo, non è necessario impiegare più di mezz'ora per mangiare."Trascorrere un'ora intera a pranzo è troppo", ha sottolineato lo specialista.Dianova ha sottolineato, tuttavia, che è necessario concentrarsi sul cibo all'ora di pranzo. Secondo lei, pranzare o cenare con il telefono in mano o davanti a un computer, impedisce al cervello di percepire correttamente il processo di alimentazione e la sua importanza per il corpo. Di conseguenza, è probabile che la persona si senta di nuovo affamata poco dopo aver pranzato.E così si rischia il sovrappeso facile.

